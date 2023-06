Eerste Eindhovense Pride viert de identiteit. ‘Hoe meer zichtbaar we zijn, hoe meer normalisatie’

indebuurt.nl Cheers! Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Zonnebril op je knar en gaan met die banaan! Laat de drukke werkweek achter je en geniet volop van je weekend in Den Bosch. Ga je proosten op het Wijnfestival of dansen in de stad? Wij doen een voorspelling: dit weekend wordt er een voor in de boeken. Enjoy baby.