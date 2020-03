Eerste coronapatiënt in Steenbergen bevestigd

Eerste coronabe­smet­tin­gen in Sint Anthonis: bij twee inwoners is virus vastge­steld

15:52 SINT ANTHONIS - Voor het eerst is het corona-virus bij twee inwoners van Sint Anthonis vastgesteld. Dat blijkt uit het dagelijkse overzicht dat het RIVM zaterdagmiddag gepubliceerd heeft. In de regio Maasland zijn enkele besmettingen bekend. Zo zijn er twee gevallen in Cuijk, één in Gennep en één in Boxmeer.