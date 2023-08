Eerste boek over ‘gevangenenkamp’ Vught: ‘Ook ongemakkelijke geschiedenis moet worden vastgelegd’

FC Den Bosch-coach Tomasz Kaczmarek waarschuwt voor het gevaar van ADO: ‘Die Veerman kan uit het niets een wedstrijd beslissen’

Met ADO Den Haag treft FC Den Bosch vrijdag een tegenstander die slecht aan het seizoen begonnen is en in zijn eerste twee wedstrijden niet wist te scoren. Toch is FC Den Bosch-trainer Tomasz Kaczmarek beducht op de kracht van de Haagse ploeg. ,,Zij zullen er op gebrand zijn om hier een resultaat neer te zetten.”