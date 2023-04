Eerste 48 asielzoekers pas na volgende week op vakantiepark in Sint-Oedenrode

Tweetal mag huis niet binnen en steekt voordeur in brand in Breda, bewoner ontdekt vuur op tijd

BREDA - Een 18-jarige man uit Dongen en een 17-jarige Bredanaar zijn zaterdag aangehouden nadat een brievenbus in brand was gestoken op de Donk. Een van hen was boos geworden, omdat de bewoner hem niet toe wilde laten in zijn huis.