Eerst zonnig, dan regen- en onweersbuien in Brabant

Vrijdagmiddag en -avond kan het flink gaan knallen in Brabant. Volgens Weerplaza neemt de kans op een stevige regen- of onweersbui in het zuiden van het land toe.

Maar voor het zover is, is het eerst behoorlijk zonnig. Lokaal kan de temperatuur oplopen tot 29 graden. Het zou tot in de zuidelijke provincies tot vrijdagmiddag droog blijven. Daarna neemt de kans op buien flink toe. Bij de meest pittige exemplaren in de namiddag en vroege avond is er volgens Weerplaza kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De buien die later op de avond vallen, zijn wat minder pittig.

Vooruitzicht

De regen luidt nog geen koeler weer in. Zaterdag kan het volgens Weerplaza op de warmste plaatsen zelfs nog wat warmer worden dan vrijdag. De kans dat de 30 graden in sommige plaatsen voor het eerst dit jaar bereikt wordt, is aanwezig.