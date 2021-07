Eerst vakantieweek begint wisselvallig, maar zon laat zich ook geregeld zien

Video Teruglezen | Grote schoonmaak de Maas is begonnen: ‘Ruim rommel niet zelf op’

20 juli In Brabant staat het water in deze dagen zeer hoog. Waterschap Aa en Maas zet daarom permanente dijkbewaking in langs de Maas. Daarvoor zijn holen van onder meer konijnen en dassen gedicht. Ook werden veel sluizen gesloten. Uiterwaarden zijn volgelopen. Lees hier de laatste updates over de hoge waterstand en de gevolgen daarvan terug.