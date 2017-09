Eerst herfststorm met windkracht 10 in aantocht, Brabant ontspringt mogelijk dans

Esschenaar Pieter veilig op Curaçao na heftige week op Sint Maarten: 'Ik dacht echt dat dit het einde was'

11 september ESCH/SINT MAARTEN – Pieter Steenbergen is na een heftige week op Sint-Maarten aangekomen op Curaçao. Op het Caribische eiland waar orkaan Irma raasde is de toerist uit Esch bedreigd met honkbalknuppels en had heuse zoektochten naar eten en drinken. Hij vergeet dit nooit meer: ,,Een paar keer dacht ik echt ‘dit is het einde’.’’