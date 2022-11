Eerselse horrorfokker moet per direct stoppen van rechter, gemeente stelt dwangsom in vooruitzicht

Illegale raves in Brabantse natuur gaan door na corona: ‘Een kick om gepakt te kunnen worden’

Tijdens corona liep het aantal illegale feesten in natuurgebieden flink op. Ook nu dreunen de beats nog door in Brabantse buitengebieden. En daar zijn natuurbeheerders niet blij mee. ,,Neem alleen al het plastic dat om een sixpack biertje zit. Daar kunnen dieren in stikken.”

14 november