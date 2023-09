Eersel steekt 1,5 miljoen euro in opknapbeurt Carquefouplein

Met de Oosterhout­se kadobon de boer op: ‘Het gaat erom dat je je hier thuis voelt’

OOSTERHOUT - Precies vier jaar geleden deed Eric Duffhuis (61) zijn intrede in Oosterhout. De nieuwe binnenstadsmanager had een missie: clubjes smeden tot eenheid, samen bouwen aan een fijne, vitale groene winkelstad. ,,We zijn goed op weg, maar het is nooit af.”