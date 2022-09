Eenzaamheid, allang niet meer alleen een probleem onder ouderen?

besparingstips Brabanders besparen tientallen euro's op tank benzine in peperduur najaar met ritje nét over de grens

Tot wel 18 euro minder per volle tank benzine: voor Brabanders loont tanken over de grens in tijden waarin alles duurder wordt. En nog een pluspunt voor wie de reis maakt: de files bij de tankstations van onze zuiderburen zijn er (bijna) niet meer. Dit is wat je moet weten voor het ritje met de meeste winst.

9 september