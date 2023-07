Eenrichtingsverkeer lost overlast in Heeze niet op, maar verplaatst het probleem, vinden inwoners

update Van der Valk-ho­tel Uden wordt azc voor 300 asielzoe­kers, voor drie jaar

MAASHORST/UDEN - De gemeente Maashorst gaat maximaal 300 asielzoekers opvangen in het Van der Valk-hotel in Uden. Vanaf 1 oktober is het hotel drie jaar lang helemaal een azc, voor de periode daarna zoekt de gemeente nog naar een geschikte locatie.