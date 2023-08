Een zware zak zand voor de deur voor de veiligheid; derde roofpoging bij juwelierszaak Nique slaagt wèl

De Scheve Schup kijkt reikhal­zend uit naar nieuwe kassen: ‘Voor tomaten, komkommers en aubergine’

SINT-MICHIELSGESTEL - Brabants Landschap laat de stokoude platglaskassen bij landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel opknappen. Een hels restauratie-karwei, want de kassen waren totaal vervallen. Ze krijgen straks zelfs een fraaie nieuwe houten opbouw met glas, zodat de sociale tuinderij De Scheve Schup er ook in de winter in kan werken.