Een WK Mario Kart en een van de kanshebbers komt uit Brabant: 'Natuurlijk wil ik winnen'

DEN BOSCH/ALPHEN - In zijn tienerjaren was Edwin Peeters (41) een van de beste Mario Kart-spelers ter wereld. Maar nu hij de veertig is gepasseerd merkt hij dat het allemaal niet meer zo soepel gaat. Toch is de Bosschenaar deze week één van de vijftig deelnemers van het WK Super Mario Kart. ,,Natuurlijk wil ik winnen, maar ik verwacht er niet veel van."

Vandaag barst het internationaal gerenommeerdere toernooi los in de Esports Game Arena in Alphen aan de Rijn. Vier dagen, vier disciplines en zeker acht nationaliteiten telt het wereldkampioenschap. Een primeur voor de Nederlandse gamecommunity.

Volledig scherm Edwin Peeters met een Nintendo-controller in zijn handen © Edwin Peeters Deelnemers komen vanuit alle hoeken van de wereld, ook uit Den Bosch. Edwin Peeters, geboren en getogen in de Brabantse hoofdstad, was in de jaren negentig een fanatieke speler. Als tiener speelde hij hele dagen door. Hij kroop in de karts van Mario en Luigi om zijn tijden tot op de milliseconde te verbeteren.



Deze resultaten stuurde Peeters vervolgens per e-mail door, waarna hij bij verschillende circuits de nummer één positie bereikte. ,,Dat waren mooie tijden", lacht Peeters. ,,Mario Kart was in die tijd met afstand de leukste game. Ik doe deze week dan ook vooral mee uit nostalgische overwegingen."

Hoewel hij Mario Kart nog steeds een warm hart toedraagt, is Peeters de serie uit het oog verloren. ,,De games worden steeds moderner en draaien steeds meer om geluk, minder om skills. Dat is jammer. Bij de oudere games telt iedere beweging, ieder bochtje dat je neemt."

Zijn specialiteit? De time trial: geen flauwekul zoals blauwe schildjes of irritante banaantjes, maar puur en alleen racen. ,,In de jaren negentig had ik op dit onderdeel een paar wereldrecords op mijn naam staan. Dat is nu wel anders. Ik heb de afgelopen maanden veel geoefend om mijn oude niveau terug te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Soms vraag ik mij af hoe ik in hemelsnaam aan die records ben gekomen. Ik schat mijn kansen dan ook niet zo hoog in, maar we zullen zien."

Motoriek en een goede hand- en oogcoördinatie zijn dé sleutel voor de overwinning, zegt ook Thomas Runhart, de eigenaar van Esports Game Arena in Alphen. Volgens hem is Mario Kart een vak apart. ,,Mensen trainen ervoor, het is een sport net zoals een hardloper voor een marathon traint.

Het is de eerste keer dat het wereldkampioenschap buiten Frankrijk wordt gehouden. Via via bracht Runhart zijn gamecentrum onder de aandacht bij het supernintendo committee, een soort KNVB voor de Mario Kart gamers. ,,Het verbaast mij oprecht dat het uiteindelijk is gelukt."

