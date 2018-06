Een wc? Die hebben Arie en Goeike niet nodig in hun zeecontainer-woning in Eindhoven

EINDHOVEN - Arie Blommers woont in een zeecontainer, achter de voormalige Don Boscokerk in Eindhoven. De oorlogsveteraan voelt zich er prima.

Arie excuseert zich voor de rommel. De laatste dagen had hij te veel stress om de boel eens op te ruimen. 'De boel' is de blauwe zeecontainer waarin hij woont, al een jaar of drie. Het ding staat in de Eindhovense wijk Stratum, aan de Korianderstraat. Arie Blommers voelt zich er prima. De container is zijn vluchtoord geworden na de diagnose ptss (posttraumatische stressstoornis) en talloze keren verhuizen van hot naar her.

Hulphond

Arie zit in zijn blauwe tuinstoel voor de dubbele matras waarop hij slaapt, naast Goeike. Dat is de rottweiler die hij zes jaar geleden als puppy kocht en die hem bijstaat als gediplomeerd hulphond. Terwijl de foto voor het krantenartikel wordt gemaakt, duwt een vrouw de poort open. Of Arie nog iets nodig heeft, ze gaat boodschappen doen. Ook anderen in de buurt zijn met hem begaan. Zoals Wouter van Grinsven van de boekhandel in de straat, die vond dat zijn verhaal een plaats in de krant verdiende. En vooral Rita, waar hij kan douchen en die zijn steun en toeverlaat is. En, eh...? Nee, een wc heeft Arie niet nodig. Hij gebruikt hondenpoepzakjes, die hij kwijt kan in de blauwe afvalbakken. Plassen doet hij in een grote fles.

Arie is negentien jaar oud als hij in 1981 naar Libanon vliegt. Als dienstplichtige neemt hij deel aan de Unifil vredesmacht van de Verenigde Naties. In Libanon moet Unifil confrontaties tussen de Israëlische bezetters en het Palestijnse bevrijdingsleger PLO voorkomen. ,,Ik heb daar een halfjaar gezeten", vertelt Blommers ,,Altijd was er spanning tijdens onze patrouilles. En op onze basis sloegen de granaten van de PLO gaten in de muur, een paar uur later vlogen de Israëlische bommenwerpers laag over. Waar ze hun lading zouden laten vallen, wisten we niet."

Hyperactief

Eenmaal terug in Nederland is Blommers hyperactief. Hij werkt hard. In de bouw, als portier bij nachtclub Palermo, in de logistiek. ,,En ik deed veel aan sport, boksen en worstelen. Woog 85 kilo en had geen grammetje vet. Niemand vertelde ik over mijn nachtmerries. En terwijl iedereen dacht dat ik mijn normale leven weer had opgepakt, kreeg ik vaker last van herbeleving. Als ik in het park liep en niets anders hoorde dan fluitende vogeltjes, was ik alert. Altijd op mijn hoede."

Verslaafden

Hij belandt bij de ggz in Venray en op De Grote Beek in Eindhoven. Daar verblijft hij tussen verslaafden en hyperactieve mensen, de onrust draagt niet bij aan zijn herstel.

Via via vindt hij de container, vlak bij de voormalige Kalmoesstraat, waar hij is opgegroeid. Niet ideaal, maar voor Arie beter dan zijn ervaring tijdens de opnames. Van de eigenaar mag hij in de container blijven.

Natuurlijk, hij snapt ook wel dat het geen definitieve oplossing is. Maar op de weg naar een vaste plek, vond Blommers tot dusver vooral hobbels. Hij vertelt dat hem een huurwoning is geweigerd, 'in opdracht van de gemeente en omdat ik eerder bij NEOS (daklozenopvang) sliep'.

De GGzE wil hem niet meer helpen, zegt hij. Ook door Defensie voelt hij zich niet gesteund, daarover beklaagde hij zich eerder al in het tv-programma Nieuwsuur. ,,Maar ik heb echt een klinische opname nodig voor mijn herstel."