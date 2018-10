Een ware nachtmerrie voor Tanja Jess en wie is de buurman van Addy?

Glenn Coldenhoff is trots

De Osse motorcrosser Glenn Coldenhoff post een stoere actiefoto van zichzelf. Hij is trots want in de laatste GP van het jaar stond hij op plek 9, bij het Wereld Kampioenschap werd hij zevende.

Vroege dopingcheck

Sporters moeten op doping worden gecontroleerd. Maar moet dat nu echt om 5.59 uur 's ochtends? Dat vraagt Ranomi zich af...

Ook Rico in actie

De ene actiefoto is de andere niet. Waar Glenn op een motor crosst op het actiemoment, kijkt Rico geconcentreerd voor zich uit. En dat met het zweet op zijn gezicht. Voor Rico een 'zaterdagavond actie foto'.

Sylvie heeft honger

Sylvie Meis heeft honger. En waar eet je dan? Bij Mr Chow in Miami natuurlijk. Het is haar eerste dag in de stad en dan pakt ze meteen goed uit in een behoorlijk kort en gewaagd jurkje.

Addy en zijn buurman

Ontwerper Addy van den Krommenacker heeft een hele schattige buurman. Of buurvrouw, dat is nog niet helemaal duidelijk.

De nachtmerrie van Tanja Jess

Actrice Tanja Jess had een vreselijke nachtmerrie. Ze moest invallen voor haar man Charly Luske bij de The Story of George Michael Tour. Maar ze kan helemaal niet zingen. (Ze verwoordt het als het hebben van andere talenten). Ze kende de tekst niet én kon haar bril niet vinden....gelukkig was het allemaal maar een droom.