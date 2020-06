Een vrijwillige regeling of ook een snel fokverbod? Nog veel onduidelijk rond einde nertsenbedrijven

Kaart Overzicht | Het is goed zwemmen in het Brabantse natuurwa­ter: hier kun je terecht

23 juni In Noord-Brabant is de kwaliteit van het zwemwater goed. Slechts op twee plekken zou je op dit moment beter niet kunnen zwemmen, omdat ze een negatief zwemadvies hebben gekregen. Dat zijn de Binnenschelde in Bergen op Zoom en de Plas aan de Reeweg in Hooge Zwaluwe. Twee waarschuwingen gelden voor de Ottermeerhoeve in de Wouwse Plantage en de Beekse Bergen 1 in Hilvarenbeek.