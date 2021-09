Een veelbelovende militaire carrière, maar gestruikeld over een balpenveertje

lezersreactiesOp onze oproep aan lezers om verhalen en ervaringen te delen uit de diensttijd is massaal gereageerd. Verhalen van plezier en verdriet, van frustratie en kameraadschap. Verhalen in tekst en beeld.

Hieronder brengen we een aantal verhalen van lezers.

Gestruikeld over een balpenveertje

Je weet dat het eraan zit te komen, je zit lang in de ontkenningsfase, misschien vergeten ze me wel, maar plotseling slaat de harde werkelijkheid toe; vanaf nu ben je dienstpichtig militair. Ik zou worden opgeleid tot commandant op een Centuriontank, we hebben het dan over 1975. De eerste zes weken van die opleiding bestond uit een infanterieopleiding want, ja, als je tankje kapot geschoten wordt moet je te voet verder.

Daarna kwam de rij-opleiding en vervolgens een uitgebreide schietopleiding. Daar we aan boord drie schietijzers hadden was dit de meest uitgebreide opleiding. Er moest omgegaan kunnen worden met een 105 mm kanon, een mitrailleur (MAG) en een punt 50 mitrailleur.

En een van de eerste lessen over dit laatste wapen zal me altijd bij blijven. De eerste les over de punt 50 werd gegeven door een beroeps korporaal eerste klas. Zo eentje met een enorme dubbele visgraat op de schouders. ‘Jullie hebben meer letters gevreten dan ik. Maar ik, ik ben een man van de praktijk!’, zo pochte hij.

Quote Verder kon hij schreeuwen en brullen als de beste en wij dachten al snel na over een manier om hem zijn onbeschoft­he­den eens flink betaald te zetten

Dit was een echte. Eentje die het niet laten kon om je in het openbaar te kleineren, te beledigen of te proberen je op onheuse grond je vrije woensdagavond af te pakken. Verder kon hij schreeuwen en brullen als de beste en wij dachten al snel na over een manier om hem zijn onbeschoftheden eens flink betaald te zetten. Die kans kwam op een onverwacht moment.

Hij kon een gedemonteerde punt 50 blindelings in elkaar zetten, en op de tast nagaan of er versleten onderdelen bij zitten, zo snoefde hij. Hij begon met ons voor te doen hoe je zo’n ding moest demonteren en wat de functie van elk van die ruim veertig palletjes, moertjes, schroefjes enzovoort was. Na ongeveer een half uurtje lag de punt 50 in alle losse onderdelen op tafel van de middelste rij in het leslokaal.

‘Nu ga ik jullie laten zien hoe dat je hem weer in elkaar zet. Let goed op want dat moeten jullie straks zelf ook doen.’

Weet nog dat hij met een of ander geleide-ijzertje begon en daar een schroefje in vast wilde zetten, toen de deur van het lokaal open ging en de opper hem vroeg om even naar hem toe te komen. Toen die twee op de gang waarschijnlijk zware militaire strategieen aan het bespreken waren legde Ton op de voorste rij een balpenveertje bij alle losse onderdelen die voor hem lagen uitgestald.

Een licht gegrinnik deed de ronde.

Na een minuutje kwam onze KUKO weer het lokaal in en vervolgde zijn les over het monteren van de punt 50. Alleen toen hij klaar was hield hij een veertje over, zijnde niet het bewust balpenveertje !!

Quote Nu ga ik jullie laten zien hoe dat je hem weer in elkaar zet. Let goed op want dat moeten jullie straks zelf ook doen

‘Ach ja, ik werd even afgeleid, ga opnieuw beginnen en dan komt het goed’, zo sprak hij monter. Echter hield hij na de tweede poging weer een ander veertje over. Bij de derde poging brak het zweet hem uit en begonnen we hem ‘goede raad te geven, variërend van pak het boek er eens bij, tel alle deeltjes eerst eens, begin eens van achter naar voren, tot, heeft u zich wel bijgeschoold ?

Briesend van woede is hij na verloop van tijd het lokaal uitgelopen ons allerlei verwensingen toeroepend. We hebben hem nooit meer terug gezien. Het gerucht ging dat hij zich heeft laten overplaatsen. Een steng kijkende opper heeft ons later nog wel eens vermanend toegesproken.

Een veelbelovende militaire carrière, gestruikeld over een balpenveertje.

- Martin Philipse (Wouw)

Treinkaping

Ik zat tijdens mijn diensttijd in de Johan Willem Friso kazerne (44 Painfbat) in Zuidlaren van januari 1975 t/m mei 1976.

Opleiding deelname in VN-verband was een mooie tijd, met onder meer herinneringen aan de treinkaping in Wijster, waar wij bij de nasleep betrokken waren. En de opleiding bij de commando’s te Roosendaal (Panserstorm), oefeningen in Duitsland en uiteraard vele avonden in discotheek de Gouden Leeuw.

Ik zat ook in het kazerneteam militairkampioenschap 25 km parkoers militair, 2 keer deelgenomen.

- Andre Hoogeweegen (Bergen op Zoom)

Volledig scherm Oproep- en keuringskaarten van Jack Koops © Privéfoto

Een beetje geluk

Op maandag 3 augustus 1970 meldde ik me bij de Snijderskazerne in Nijmegen. Hier kreeg ik gedurende 3 maanden de regels van de Luchtmacht bijgebracht. Een paar dagen veldoefening, waar vroeg in de morgen het alarm afging en wij in ons ondergoed ons moesten verschuilen in het bos. Normaal is legerondergoed groen, zo niet bij de luchtmacht. Wij hadden wit ondergoed. Om dekking te zoeken voldoet dat zeker om snel gezien te worden.

Hierna werd ik in Schaarsbergen telexist op de LETS (Luchtmacht Electronische en Technische School). Vijf maanden hele dagen typen op van die grote PTT-typemachines en codestructuren leren. De bedoeling was dat wij allemaal 180 aanslagen per minuut moesten halen om het diploma te bemachtigen. En dat is gelukt. Het was ook het eerste klasje waar een Luva mee werd opgeleid, vrouwen in het leger was nieuw toen.

Militaire dienstplicht Lees hier alle verhalen over de opschorting van de militaire dienstplicht, 25 jaar geleden, in ons dossier.

Na deze opleiding, wat voor een normale dienstplichte eigenlijk heel lang was, ben ik gelegerd op de Vliegbasis Volkel in de tijd van de Lockheed F-104 Starfighters. 120 kisten van dit type stonden er. De Lockheed F-104 Starfighter was één van de bekendste supersonische eenmotorige Amerikaanse gevechtsvliegtuigen van de 20e eeuw.

Op deze basis waren wij met 8 telexisten werkzaam. De bewaking was hier behoorlijk scherp. We moesten, om er binnen te komen door drie sluizen. En ja, ik werd dus ook bewaakt als ik hier mijn diensten moest draaien.

Quote De bedoeling was dat wij allemaal 180 aanslagen per minuut moesten halen om het diploma te bemachti­gen. En dat is gelukt.

Volledig scherm Dag van opkomst in Nijmegen met links achter Jack Koops. © Privéfoto Hier moesten wij ook nachtdiensten draaien. Daar hadden we iets op gevonden. Om het uur kwam er een check of we nog wel alert waren. Op de telex zat een lamp, in de plaats van de lamp had iemand op de fitting een bel gemonteerd. Dus als dan de telex aansloeg begon de bel te rammelen. Zodoende konden we ’s nachts toch nog een lekker tukkie doen en hadden we overdag echt nog iets aan onze dag.



In mijn eerste loonzakje zat 80 gulden, toen ik de dienst verliet 403 gulden. Sommigen konden, toen ze de kazerne verlieten, nog net een pakje shag kopen, maar de meesten hadden flink gespaard voor bijvoorbeeld een auto of woning.

Op 3 februari 1972, na 18 maanden diensttijd was het gedaan met de pret. Je hebt dan wel je dienstijd vervuld, nog geen baan gevonden, maar over het loon is ook geen pensioen betaald. Dat breekt nu wel op en vind ik eigenlijk ook niet eerlijk. AOW werd wel ingehouden.

- Jack Koops

Centuriontank

Mijn oproepdatum voor militaire dienst was 1 juli 1963. Aangezien ik juist op die datum de uitslag van mijn eindexamen zou krijgen en ik een in mijn ogen verdiende vakantie nodig had, vroeg ik uitstel aan. Inderdaad gekregen, maar anders dan ik me had voorgesteld…de opkomstdatum werd van 1 juli verplaatst naar 2 juli !

Voor mijn opkomst moest ik me melden bij de cavalerie op de Willem III kazerne in Amersfoort bij het regiment Huzaren van Sytsama.

De basisopleiding was streng en vaak ‘overdone’ zoals het alsmaar blijven poetsen van je koperwerk, met ‘blanco’ je koppelriem en ransel insmeren en dat soort zaken.

Militaire dienstplicht Lees hier alle verhalen over de opschorting van de militaire dienstplicht, 25 jaar geleden, in ons dossier.

Maar er werd wel discipline en respect aangeleerd en alleen daarom zou de dienstplicht weer moeten worden ingevoerd. Na het aanleren van de basisvaardigheden kwam de vervolgopleiding, in mijn geval tot wachtmeester bevoorrading, in beeld. Hiervoor ging ik enige tijd naar de Oranje Nassau kazerne aan de Sarphatistraat in Amsterdam.

Volledig scherm John Cuisinier op bivak tijdens militaire dienst. © John Cuisinier

Daarna de definitieve bestemming bij het A-eskadron en later het B-eskadron van het 101 tankbataljon van de Huzaren van Prins Alexander, gelegen in ‘De Boskamp’ in Amersfoort. Buiten de oefeningen op de Leusderheide zijn we voor de ‘echte’ schietoefeningen met de Centurion tanks twee maal naar de Lüneburger heide in Duitsland geweest en in het kader van oefeningen i.v.m. de koude oorlog drie weken naar La Courtine.

Quote

Wij waren daar een van de laatste lichtingen want in 1964 stopte men met deze oefeningen. De mooiste herinneringen heb ik aan La Courtine. Om het moreel hoog te houden kwamen er vanuit Nederland regelmatig artiesten optreden in een speciaal daarvoor opgerichte tent. Zo heb ik o.a. een optreden van Milly Scott mee gemaakt.



Ook een mooie herinnering aan het zonnen tijdens vrije uren, ingesmeerd met motorolie! Het ook in de vrije tijd mogen beschilderen van de eetzaal was niet alledaags maar wel aparte ervaring en dat was kennelijk zo goed bevallen dat bij terugkeer op de Boskamp mij werd gevraagd ook daar de eetbarak van de huzaren wat op te vrolijken.



Ook werd ik uitgenodigd deel te nemen aan de trainingen van het militaire volleybal team, hetgeen alleen maar voordelen met zich mee bracht.

Volledig scherm John Cuisinier bij een Centuriontank. © John Cuisinier

- John Cuisinier (Breda)