Een van de grootste tenten van Rebirth Festival in Haaren ingestort door windvlaag

Video Bekende Michael Jack­son-imitator ‘kapot van’ verwijde­ren beeld in Best: ‘Hier gaat McDonald’s spijt van krijgen’

10:57 BEST – Een bedevaartsoord voor de grootste Michael Jackson-fans van over de hele wereld. Zo keek Michael Jackson-imitator Daimyo Jackson naar het tien meter hoge standbeeld van de King of Pop dat ruim twintig jaar boven de McDonald’s in Best uittorende. Tot ongeloof van de Bosschenaar is het standbeeld dinsdagochtend vroeg weggehaald. ,,Ik weet zeker dat McDonald’s hier vroeg of laat spijt van gaat krijgen.”