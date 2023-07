Een tent, een weekendje weg, en inkt: dit kochten de raadsfracties van Maashorst van uw geld

Motorrij­der raakt zwaarge­wond bij ongeluk in Someren, vloog uit de bocht en belandt in sloot

SOMEREN - Een motorrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Someren. Hij vloog op de Witvrouwenbergweg uit de bocht, waarbij de bestuurder zelf in een sloot eindigde. De man is door hulpdiensten uit de sloot gehaald.