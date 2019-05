Een teek: het vaakst in Brabant en Gelderland, en bijna nooit alleen

PvdA wint vooral in West-Bra­bant, bekijk hier de uitslag van jouw gemeente

27 mei De uitslagen van de Europese verkiezingen zijn binnen. De PvdA heeft in West-Brabant in negen gemeenten de meeste stemmen gehaald. In Zeeuws-Vlaanderen kreeg de partij ook de meeste kiezers op haar hand. Rucphen springt er in de uitslag bovenuit. De gemeente is een van de vier gemeenten in Nederland waar Forum voor de Democratie het populairste was. In Bergen op Zoom is de uitslag nog niet bekend. In deze gemeente worden de stemmen per kandidaat maandag pas geteld.