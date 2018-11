Een spannende outfit van Beertje van Beers en Nieky Holzken relaxt in Jakarta

Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Ze weet niet hoe het met ons zit, maar Beertje van Beers is heel talentvol in het breken van telefoonschermen. Dat vertelt ze haar volgers bij dit stukje promotie voor dit Zweedse merk. Dat ze op de beelden nogal weinig kleren aan heeft, gaat niet aan haar fans voorbij. Zo reageert iemand: ‘Kleed je warm als je naar buiten gaat. Is nog frisjes buiten.’

Tunnel Vision. Zo noemt Rico Verhoeven zijn hardlooptraining deze zondagochtend. De kickbokser uit Halsteren was al weer vroeg uit de veren om te gaan sporten en dat mag heel de wereld weten. Gave plaat!

Nieky Holzken, die andere vechtsporter uit Brabant, is juist lekker aan het chillen aan het zwembad. Samen met wat kameraden en zijn zoontje is hij in Jakarta. De Helmonder won daar gisteren nog zijn debuutgevecht in de ONE Championship. Daar mag je nu natuurlijk wel even van bijkomen!

Een mooie verrassing voor bezoekers van het Waailand Festival dit weekend. Frans Bauer kwam namelijk onverwacht even langs. ‘De hele hut ging plat’, is de zanger tevreden. ‘Super gezellig Brabants feeske. 8000 Brabanders in the house!!! Joehaaaa’, zegt hij.

In huize Van Aanholt is het feest vandaag. Het zoontje van profvoetballer Patrick wordt namelijk vijf jaar oud. ‘I love you to the moon and back’, zet Patrick van Aanholt onder dit lieve plaatje. Wij zijn benieuwd wat de kleine man cadeau heeft gekregen.