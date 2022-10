Een prik, maar Lucas (12) raakt niet meer in paniek dankzij medisch lachgas

Man (55) uit Best aangehou­den voor steekpar­tij waarbij bekende kermisex­ploi­tant (63) overleed

BEST - Bij een steekpartij aan de Koningin Julianaweg-Zuid in Best is donderdagavond een 63-jarige man uit Eindhoven overleden. Zijn 39-jarige stiefzoon uit Best raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd. De politie hield een 55-jarige man uit Best als verdachte aan. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

28 oktober