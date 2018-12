Een nieuwe look voor Gers Pardoel en Steven Brunswijk is er even he-le-maal klaar mee

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Mari van de Ven is maar wat blij met zijn eigen haaratelier in Den Bosch. Trots deelt hij het artikel over zijn ‘eigen toko’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 11 Dec 2018 om 2:42 PST

Een boodschap in het Surinaams voor iedereen waar Steven Brunswijk een beetje moe van wordt. Conclusie: ‘Leef je leven en bemoei niet zo met het mijne’. Als je het niet verstaat ben je dus blank of een neppe Surinamer.....

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@steven_brunswijk) op 11 Dec 2018 om 4:18 PST

Ieder klein stukje lucht dat hij ziet, zet hij op de foto. Iedereen weet natuurlijk al over wie het gaat? Raymond van de Klundert, oftewel Kluun. Als hij dan ook even een paar wolkjes ziet plaatsmaken voor een stukkie blauwe lucht, grijpt hij zijn kans.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@raykluun) op 11 Dec 2018 om 5:33 PST

Gers Pardoel, maar dan kaal en met bril, wat krijg je dan? Daar is Gers zelf eigenlijk ook wel benieuwd naar en dus vraagt hij al zijn volgers te reageren. De beste reactie trakteert hij op een live sessie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gers_pardoel) op 11 Dec 2018 om 4:54 PST

Een personeelsuitje met Stuktv-voorman Giel de Winter, dat moet wel een feestje zijn natuurlijk. En zo ziet het er ook uit. Alleen maar blije gezichten daar tussen het groen bij het Kontiki Beach Resort.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gielstuktv) op 11 Dec 2018 om 1:11 PST

Waar zouden we toch zijn zonder taalheld Wim Daniëls? Dan zouden we nooit deze schitterende pareltjes tegengekomen als een zelf ‘berijden’ taart. Zaterdag is op radio 1 het Groot Dictee der Nederlandse Taal te horen.

Ooit was John Hasny, een goede vriend van Rico Verhoeven, groter dan hij. Maar dat is in een ver verleden want inmiddels zijn er maar weinig mensen groter dan Rico. Ze zijn wel nog steeds vrienden en schitteren samen op de rode loper.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 11 Dec 2018 om 0:38 PST

Ze had een heerlijke dag bij de Leading Ladies Lunch met een hoop mooie en inspirerende vrouwen maar over één ding was Tanja Jess toch echt niet te spreken. Namelijk over de sponsor. Een plastisch chirurg die vond dat ze allemaal een schaamlipcorrectie zouden moeten ondergaan. Aanmatigend is een understatement, aldus Jess.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 11 Dec 2018 om 0:44 PST

Om te zien hoe Johnny de Mol geroast wordt, trekt menigeen wel een mooi pakje aan. Zo ook Domien Verschuuren. 18 december is de roast te zien bij Comedy Central.