Een miljoen voor opknapbeurt vennen in Brabant

DEN BOSCH - De provincie trekt een miljoen euro uit voor het opknappen van vennen met bijzondere natuurwaarden. In het Groene Woud liggen buiten de bijzondere Natura 2000-gebieden, heel wat vennen die daar voor in aanmerking komen.

De provincie heeft de laatste jaren veel geld gestopt in het herstel van vennen in Natura-2000 gebieden. Dat zijn gebieden als de Oisterwijkse Bossen en vennen en de Kampia bij Boxtel, maar ook het Bossche Broek, Vlijmens Ven en de Moerputten bij Den Bosch. Nu is het de beurt aan kleinere vennen buiten deze grote, bijzondere en kwetsbare natuurgebieden.

Quote Vennen zijn van groot belang voor de biodiversi­teit in Brabant Johan van den Hout, gedeputeerde

Gedeputeerde Johan van den Hout vindt het belangrijk dat vennen worden behouden of opgeknapt. ,,Ze zijn van groot belang voor de biodiversiteit in Brabant. En Brabant telt 600 vennen, dat is driekwart van alle vennen in Nederland. Met een subsidieregeling stellen we particuliere bezitters, gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders in staat vennen aan te pakken buiten de Natura-2000 gebieden.”

Droogte zet kwaliteit van vennen zwaar onder druk

De regeling lijkt voor de Brabantse vennen precies op het juiste moment te komen. Want de langdurige droogte van dit en vorig jaar heeft de kwaliteit van de vennen zwaar onder druk gezet en dus ook de aanwezige flora en fauna flinke schade toegebracht. Senior-ecoloog van Natuurmonumenten Peter Voorn waarschuwde onlangs nog dat de grondwaterstand in flinke delen van Brabant zeker dertig centimeter hoger moet komen staan voor een gezonde situatie voor de natuur. En dat de droge en warme periode van vorig jaar complete biotopen heeft weggevaagd in delen van laaglandbeken die van groot belang zijn voor de natuur.

Volledig scherm Bij Banisveld in het Natura-2000 gebied bij de Kampina zijn allerlei maatregelen al uitgevoerd om er een natte natuurparel van te maken. © Domien Van Der Meijden

Herstelmaatregelen van vennen hebben goede resultaten, zo blijkt uit de aanpak van het Vissersven bij Middelbeers op de Landschotse Heide. In 2012 werd het ven ontdaan van een flinke laag organisch materiaal op de bodem en de oevers. De oevers werden direct na het verwijderen van de organische laag voorzien van kalk. Daar werden twee jaar na de werkzaamheden weer kritische en karakteristieke soorten bij het ven aangetroffen die sinds 2004 niet meer waren gesignaleerd. Zoals waterranonkel, moerassmele, vlottende bies, waterpostelein, glaskroos en waterlobelia. Flora die vrij zeldzaam is.

Binnen vijf jaar herstelplan uitvoeren