Een medaille én een cheque voor de crème de la crème van de Maashorster vrijwilligers

Vier jonge Maashorstenaren viel de eer te beurt, van een medaille, een oorkonde en een ronkend praatje van waarnemend burgemeester Donders. En niet te vergeten een cheque van 500 euro. Niet om van op vakantie te gaan, maar om te besteden bij het vrijwilligerswerk. Dat loopt nogal uiteen. Traditiegetrouw, het is dan wel de eerste penning van de gemeente Maashorst, maar Uden had ook al een vrijwilligerspenning, levert de stichting Compass een aantal super-vrijwilligers. Dat is nu niet anders.

Zo levert Luc Gerrits (17 jaar uit Zeeland) er gratis een deel van zijn vrije tijd in. Net als Mareno Klijnholstz (15 jaar uit Uden). Merielle van Dijk uit Volkel is de oudste van de jongeren die een vrijwilligerspenning krijgen, 21 jaar, en zij is vrijwilliger bij Samen op Stap, en bij de dansvereniging in Volkel. De jongste is de 12-jarige Johannes van Bijnen uit Reek. Hij is vrijwilliger bij de Nieuwe Hoeve in Schaijk, waar hij elke week op visite gaat om spelletjes te doen met de bewoners, met ze te wandelen, of om te helpen met koffie inschenken. En dat, op zijn leeftijd, al drie jaar lang.

Al meer dan veertig jaar

Bij de senioren wordt er misschien gelachen om drie jaar vrijwilligerswerk, maar zo zijn ze allemaal ooit begonnen. Bij sommigen is dat wel een tijdje geleden, zoals bij Chris van Lieshout uit Uden, die al meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk doet op en rond De Maashorst: bij IVN, hij was een van de oprichters van de Vogelwacht Uden, en hij is ranger bij het natuurcentrum. En niet af en toe een middagje, maar gemiddeld wel 15 uur per week. Ook bij Wim Boeijen uit Schaijk is de lijst lang: de Heemkundekring Schaijk-Reek, voetbalclub DAW Schaijk, Stichting Minderheden Roemenië, Goede Doelen, de Landelijke Opschoondag, en niet te vergeten de Buurtvereniging.

Kwantiteit wil overigens niet alles zeggen: Ad van Schaijk uit Uden krijgt een vrijwilligerspenning voor zijn werk bij de Stichting Solidariteitswerkplaats Uden. Ook Eduard Bakermans heeft zijn handen meer dan vol aan zijn missie bij coöperatie Udenaar de Toekomst en Stichting Oranjerijk. Zijn alle beste vrijwilligers in de gemeente Maashorst dan mannen? Nee, want daar is Sylvia Paalman. Ook zij kreeg een medaille, een oorkonde en 500 euro om te besteden bij ‘haar’ clubs: de Stichting Compass-De Pul, en Ons Welzijn.