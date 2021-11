Een mango eten achter het stuur, mag dat?

De actie werd woensdag gehouden op verschillende wegen in het oosten van Brabant - waaronder de A2, N2, A67 en A58 - en leverde in het totaal 129 boetes op. Bijna 100 voor het vasthouden van een mobiel apparaat, 20 voor het overtreden van de maximum snelheid en een enkeling voor bumperkleven, het negeren van rood licht, het niet dragen van een gordel of een verlopen apk. En ja: dus ook eentje voor het snijden en eten van een mango. Maar mag dat dan niet, eten achter het stuur? En wat is nog meer niet toegestaan?

De pineut

Over het algemeen is het niet verboden om achter het stuur iets te eten of drinken. Hetzelfde geldt voor het lezen van de krant, het roken van een sigaret, het aan- of uitzetten van de radio of het bedienen van de airco. Deze dingen mogen, míts je op het verkeer blijft letten. Als je jezelf of andere mensen in gevaar brengt met je gedrag, kun je alsnog een boete krijgen. Met andere woorden: als een agent je over de weg ziet slingeren of andere gevaarlijke capriolen uit ziet halen, ben je de pineut.

Quote Het is niet alleen het slingeren Verkeerspolitie Oost-Brabant

De verkeerspolitie van Oost-Brabant zegt daar het volgende over: ,,Slingeren is één van de kenmerken dat een bestuurder zijn aandacht niet geheel bij het verkeer heeft. Maar het is niet alleen het slingeren. Als het rijgedrag gevaar of hinder oplevert, dan kan je een proces-verbaal krijgen.”

Navigatie

Door naar het gebruik van de navigatie. Een digitale routebeschrijving mag achter het stuur worden ingesteld (want waar komen we tegenwoordig nog zonder), maar ook hier zitten regels aan verbonden. Bij een navigatiesysteem geldt hetzelfde als hierboven besproken: je mag het apparaat gebruiken, mits je je aan de verkeersregels houdt en geen gevaar op de weg veroorzaakt. Een telefoon gebruiken als routeplanner mag ook, mits het apparaat in een houder zit. Je mobiel vastpakken is namelijk niet toegestaan als je in beweging bent. Ook niet om een nummer in te toetsen zodat je vervolgens handsfree kan bellen. Dit mag alleen als je met je auto stilstaat, dus bijvoorbeeld in de file of voor het stoplicht.



