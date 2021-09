Een kip met als ouders twee postduiven? Kan het nóg gekker?

Het is niet zomaar een kip. Nee, de bijna drie maanden oude tweevoeter die luistert naar de naam Mosterd is kind aan huis bij familie Bleumink in Boxtel. Een echte knuffelkont is het. Want in de armen van Fien voelt het diertje zich meer dan thuis én veilig. Ze laat zich het kroelen maar wat graag welgevallen. Geen wonder. Want Fien zorgt als een moeder voor het diertje.