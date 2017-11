Een jaar na Married at First Sight zijn Chantal en Nikolai nog heel gelukkig: 'Het blijft een achtbaan'

,,De klik was er eigenlijk meteen al'', blikt Chantal terug. Al was die indruk in eerste instantie vooral gebaseerd op het uiterlijk. Pas aan het einde van de dag, toen rond 02.00 uur 's nachts de camera's uit de bruidssuite verdwenen, leerden ze elkaar een beetje beter kennen. ,,We begonnen wat te praten. Bleken dezelfde humor te hebben. Allebei waren we opgegeven door een ander. We hadden beiden wel in de gaten dat we het traject wel wilden afmaken. We wilden ervoor gaan.''



Na iets meer dan een maand, met daarin een huwelijksreis en twee logeerpartijtjes, gaven ze allebei aan door te willen. En dat goede gevoel is in de elf maanden daarna niet verdwenen. ,,Er was niet één moment waarop we zeiden: we blijven bij elkaar. Het ging zo vanzelf.''