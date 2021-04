Een huis van een miljoen euro of meer wordt steeds normaler in Brabant, vooral Breda, Eindhoven en Vught tellen veel dure huizen

Tilburger Oer H. op de vlucht voor justitie: drijvende kracht achter grootste cocaïnewas­se­rij in Nederland

4 april TILBURG - Zijn criminele carrière begon met inbraakjes, maar nu ziet het Openbaar Ministerie Tilburger Oer H. als de drijvende kracht achter de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is gevonden. Die drugsfabriek in Drenthe is inmiddels opgedoekt, maar de 52-jarige Tilburger van Turkse afkomst is op de vlucht geslagen. En vooralsnog slaagt Oer er prima in om uit zicht van de autoriteiten te blijven.