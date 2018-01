Een griezeltrip van de VPRO liep uit de hand: 3.000 'gehersenspoelde' mensen kwamen midden in de nacht naar Woudrichem

WERKENDAM - Chaos in Woudrichem. Vernielingen, verkeersopstoppingen en baldadigheden. En dat allemaal vanwege een nachtelijke radio-uitzending van de VPRO. Veertig jaar later blikken we met betrokkenen terug op de gebeurtenissen in de vroege ochtend van 10 januari 1978. ,,Er kwamen plotseling hordes mensen over de dijk. Alsof ze waren gehersenspoeld.''

Drieduizend mensen reden veertig jaar geleden in het holst van de nacht naar Woudrichem. ,,Neem de afslag, zei de radio. Dus dat deden we.''

Volledig scherm Willem de Ridder. © Mats Van Soolingen Volledig scherm © AD 'Groot nieuws' kopt de VPRO-gids in januari 1978 als aankondiging van De tweede doodsangst-escapade. Die wordt omgeschreven als 'spektakulair radio-experiment'. De boodschap: zet de radio aan en luister goed, want er gaat iets spannends gebeuren. ,,Zorg voor een volle tank benzine en neem een thermoskan warme, opwekkende drank mee.'' Het is de stem van radiomaker Willem de Ridder. Zijn oproep op 10 januari om 01.00 uur klinkt dwingend, als een mantra. Wie in zijn stoel blijft zitten is gek. ,,De enige hoofdpersonen deze nacht zijn jij en ik....'' klinkt het. Het gevolg: duizenden luisteraars stappen in het holst van de nacht in hun 'automobiel'. Na een paar uur is Woudrichem in rep en roer.



De Doodsangst-escapade maakte deel uit van een serie hoorspelen. De verhalen zijn zo gruwelijk dat men zich binnen de VPRO afvraagt of de gehele serie moet worden uitgezonden.



Toch gaat het door, tot veel plezier van De Ridder. ,,Want ik vroeg mij af: als ik als presentator angst voel, voelen mijn luisteraars dat dan ook?'', blikt hij veertig jaar later terug vanuit zijn huis in Bussum. ,,Griezelig was het. Het was echt de bedoeling om mensen de stuipen op het lijf te jagen.''

Magische driehoek

De luisteraar wordt opgeroepen naar de 'magische driehoek' te rijden van de snelwegknooppunten Vianen, Gorinchem en Waardenburg. Iedereen krijgt alle tijd om nog een warme trui te pakken en zich verder gereed te maken.

Wie zich al in de driehoek begeeft, moet de snelwegen volgen tegen de klok in met een snelheid van 60 tot 70 kilometer per uur. Lifters met een plaatje van het doodskopje moeten worden meegenomen.

Volledig scherm De 'magische driehoek'. © AD

Gretig gehoor

Vanuit een Amsterdams studentenhuis geven Frank Herrebout en drie medestudenten die nacht gretig gehoor aan de oproep. Herrebout, nu 60 jaar en wonend in Zaandam, grinnikt bij de herinnering. ,,Deze serie hoorspelen was echt geruchtmakend. Een soort horror. Bij eerdere afleveringen waren er zo'n 200 mensen op de been. Het is toch ook fantastisch? 's Nachts klaarzitten bij de radio en dan horen dat je ergens heen moet, zonder dat je weet waar je eindigt. Het was grensverleggende radio.''

De vier vrienden rijden uren dezelfde driehoek in hun Renault 4. ,,Het was wachten tot ook mensen uit Groningen en Maastricht de driehoek bereikten. Daarna moesten we de afslag nemen en richting Werkendam rijden. Dus dat deed iedereen.''

Volledig scherm Frank Herrebout © rv - Robert van Alphen

Gevloek

De uitzending neemt intussen bizarre wendingen: wie samen in de auto zit, wordt opgedragen seks met elkaar te hebben. Op de radio worden de grootste gruwelijkheden nagespeeld: een verkrachting, moord. Er klinkt hard gevloek door de ether, van de zogenaamde verslaggever. De Ridder: ,,Ja, het was echt heftig.'' Hij wilde 'iets met Slot Loevestein' doen en daarom viel zijn oog op Woudrichem.

De eerste honderden luisteraars rijden ver na middernacht het Brabantse stadje binnen. Woerkum slaapt dan nog vredig. Maar als de stoet de Burgemeester Van der Lelystraat inrijdt, links de Koepoortstraat neemt en via de Kerkstraat de Hoogstraat in slaat, gaan er lampen aan. ,,Ik was nog kind, maar ik weet dat we de hele nacht hebben opgezeten'', zegt een inwoonster. ,,Mijn moeder stond voor het raam'', verhaalt journalist Piet Hartman. ,,Ze was uit bed gegaan omdat ze lawaai hoorde. Ze zag een file tot de Merwedebrug. Daarna kroop ze weer lekker onder de dekens.'' Tot frustratie van de journalist, die daardoor een landelijk nieuwsverhaal miste. ,,Ik was woest die dagen daarna. Ma, waarom heb je niet gebeld?''

Net als Hartmans moeder begrijpt niemand die nacht wat er precies gebeurt. Mobieltjes en social media bestonden nog niet. Voor Herrebout zat dáár de magie. ,,Die beslotenheid. Dat zelfs de politie geen idee heeft wat er gebeurt.''

Zombies

Het drie uur durende radioprogramma is van tevoren al opgenomen en presentator Willem de Ridder houdt zich schuil in het vestingstadje. Hij verwacht een handjevol fanatieke luisteraars. Zeker gezien de kleine luisterdichtheid van zijn programma, zo diep in de nacht. ,,Maar toen lichtte de hemel op. Auto's. Heel veel auto's. Ik was wel een beetje verbijsterd toen ik het zag, maar ik vond het vooral geweldig. Zóveel mensen.''

Quote Mijn vader blokkeerde de deur, maar ze moesten en zouden naar de overkant Ymert Baks Schipper Janus Baks wacht dan nog geduldig in zijn hokje op wat komen gaat. Af en toe kijkt hij naar de 2 meter brede trap vanaf de dijk naar het veer. Daar moeten ze immers zo dadelijk vandaan komen. Het loopt anders. ,,Mijn vader zag plotseling hordes mensen over de dijk komen, alsof ze waren gehersenspoeld. Hij schrok enorm van de menigte en raakte al snel in paniek. De pont was berekend op twaalf personen. Het werd een chaos. Mijn vader is het huisje binnengegaan en blokkeerde de deur. Maar ze moesten en zouden naar de overkant. Ze stonden op de deur te bonken'', herinnert Janus' zoon Ymert zich. En toen zagen de 'gehersenspoelde zombies' in de buurt bootjes liggen. Kleine bootjes, die voor hooguit vijf mensen geschikt waren. ,,Maar ze sprongen er met z'n twintigen tegelijk op.'' Herrebout en zijn medestudenten geven het dan op. ,,Maar heel veel mensen pakten een bootje uit de haven en peddelden zelf. In het donker. Anderen besloten om te rijden.''



Intussen geniet De Ridder van het uitzicht: overal mensen en auto's. ,,Zorgen maakte ik me niet. Ik sprak ook niet met de luisteraars ter plaatse. Er waren gewoon te veel mensen. Het liep volkomen uit de hand en dat was fantastisch. Er vielen geen doden, geen gewonden. Er waren gewoon heel veel mensen en die vonden het geweldig.''

Burgemeester Lou Voster van Woudrichem kan de volgende dag niet lachen om de VPRO-stunt. In de krant van 11 januari spreekt hij van 'een walgelijke vertoning'. De VPRO krijgt een schadeclaim. Vooral de booteigenaren zijn gedupeerd. Later worden er zelfs Kamervragen gesteld. De rel maakte indruk, maar nu maken nog weinig Woerkummers er woorden aan vuil. ,,Behalve toen De Ridder een paar jaar geleden nog eens langskwam in het Woerkums Literair Café'', zegt Hartman. ,,Smullen geblazen.'' De Ridder kijkt met plezier terug. ,,Ik was er goed in om mensen te overtuigen, om ze mee te krijgen. Vandaag zou dat ook nog lukken.''

Beluister de uitzending van 10 januari 1978. Let op! De uitzending kan schokkend zijn en is niet geschikt voor kinderen.

Filmmaker zoekt deelnemers

Filmmaker Frank Herrebout werkt aan een interactieve internetdocumentaire over De Doodsangstescapade. Bij dat hoorspel, dat de VPRO uitzond in de nacht van 10 januari 1978, stroomde Woudrichem vol auto's.

Luisteraars werden opgeroepen om in de auto te stappen voor een 'avontuur'. Via de radio werden ze vanuit alle hoeken van het land naar Woudrichem geleid, waar de opdracht was om het veer naar Slot Loevestein te nemen. Het werd een chaos. Herrebout zoekt mensen die in Woudrichem woonden en erbij waren, maar ook mensen die elders woonden en de reis maakten. Hij is te bereiken via frank@akfe.nl

