Een glaasje en een sigaretje bij opening van nieuwe apotheek

Column Geen Quarter Pounder in Raamsdonks­veer, Maasdijk 20 blijft een berucht kerkhof van restau­rants

Even een Big Mac of McChicken snacken? Dat wordt ’m voorlopig niet in Raamsdonksveer. De gemeente werkt niet mee aan de komst van een fastfoodrestaurant aan de Maasdijk 20.