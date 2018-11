Een enorm compliment voor Frans Bauer, maar van wie?

Van 't Land ‘Ik sta thuis bekend als ‘de administra­tie­dic­ta­tor’’

9:30 ‘Irene is van de administratie”, wordt regelmatig gezegd als er een factuur moet worden gemaakt of een bestelling wordt gedaan. Mijn vader had het al vroeg door: administratie is dodelijk saai en een toetsenbord was niet gemaakt voor zijn grote handen en vingers. Dus toen bleek dat ik sneller kon typen en beter brieven kon schrijven, had hij die taak razendsnel richting mij gedelegeerd.