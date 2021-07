Een droombaan: ‘We gingen er als broekies in en kwamen er als volwassenen uit’

25 jaar na de dienstplichtOp onze oproep aan lezers om verhalen en ervaringen te delen uit de diensttijd is massaal gereageerd. Verhalen van plezier en verdriet, van frustratie en kameraadschap. Verhalen in tekst en beeld.

Hieronder brengen we een aantal verhalen, en zullen dat de komende weken blijven doen.

Droombaan

Mijn diensttijd begint 7 augustus 1953, als ik me moet melden in de Tapijnkazerne in Maastricht. Als recruut moest je herkenbaar zijn: bovenste knoopje van het uniformjack moet dicht voor de duur van twee maanden.

Je krijgt een nieuwe strozak aangewezen in een stapelbed en op de hoogte gebracht van de krijgstucht via het ‘Handboek voor de soldaat’.

Maastricht is een mooie stad en de hele compagnie bezoekt een concert van de Mastreechter Staar of een voetbalwedstrijd. Door Welzijnszorg wordt van alles georganiseerd om de vrije tijd aangenaam door te brengen.

Volledig scherm Kees Jacobs uit Rijen als diensplichtige soldaat begin jaren 50. © Privéfoto Na 4 maanden Maastricht, Brunsummer Heide, Amby, Sint Pietersberg is de basisopleiding voltooid en komt de overstap naar de parate troepen. Net voor Sinterklaas 1953 arriveer ik in Assen. Van het uiterste zuiden naar het verre noorden, een hele overgang. Ik ben er 2 maanden ingedeeld bij de B-Compagnie als ik het verzoek krijg om in dienst te komen bij de aalmoezenier. Ik moet in Amersfoort een rijopleiding volgen, want ik ben naast oppasser-schrijver ook zijn chauffeur bij oefeningen.



Ik heb nog één jaar voor de boeg als ik in dienst kom van Aalmoezenier Van Hal. 's Morgens begin ik als misdienaar met het altaar te verzorgen. Elke ochtend is er in de kazerne een heilige mis die door enkele mensen wordt bijgewoond. Ik ben vrijgesteld van het ochtendappèl, heb een pasje om in en uit de kazerne te gaan. Een droombaan!!



Op de kazerne van aalmoezenier Van Hal is een hoekje ingericht waar boekjes te koop zijn. Juist op dit moment komt er een herdruk van ‘Frank van Wezel’s roemruchte jaren’ van A. M. de Jong. Mag niet verkocht worden in de kazerne, vanwege ‘anti-militaristische’ passages. Ik heb het toch aangeschaft in de boekhandel in Assen voor de prijs van 3 gulden 90.



Ik heb een heel mooie diensttijd gehad. Ik heb er een gratis burger rijbewijs aan overgehouden en ik heb toch voor veel dienstmakkers iets kunnen betekenen.

- Kees Jacobs (Rijen)

De pantserinfanterie en de dragon

Vlak voor mijn 20e verjaardag werd ik opgeroepen voor mijn dienstplicht. Lichting 1986-4. Ik moest me melden bij 17 PAINFBAT in Oirschot. Geen idee waar die afkorting voor stond. Een oom vertelde dat het de pantserinfanterie betrof en dat ik mijn borst kon natmaken.

Daar kreeg hij gelijk in. Samen met mijn maat in spé Henk Bloem uit Groningen werd ik toegevoegd aan een peloton dat eerder was gestart. Direct na aankomst werden Henk en ik door sergeant Hendriks de Oirschotse heide mee opgenomen. De sergeant beulde ons meteen flink af en uitte flinke krachttermen. Henk en ik keken elkaar vol ongeloof aan. Waar waren we in beland?! Mijn beschermde jeugd, waarin mijn moeder dagelijks mijn boterhammen smeerde, was in één keer verleden tijd. En een nieuwe vriendschap was geboren. Als infanteristen leefden we van oefening naar oefening.

Volledig scherm Ronald Blom vuurt met de ‘Dragon’, een draadgeleid antitankwapen © Ronald Blom

De opleiding tot ‘Dragonschutter’ in Harderwijk, hartje zomer 1986, was de mooiste tijd. Overdag schietoefeningen en ’s-avonds met de mannen op jacht naar vakantievierende meisjes. We maakten de dansvloer in de plaatselijke disco onveilig door te pogoën op muziek van The Cult. Heerlijke tijd. De zwaarste oefening was ‘Pantserstorm’. Dat betekende 2 weken bikkelen bij de commando’s in Roosendaal. Maar door samen flink af te zien groeien kameraadschappen.

Nadat we een hele zware bielzenmars (met zware bepakking speedmars over een spoorlijn) hadden gelopen stonden o.a. Henk en ik als kleuters te huilen van ellende. En tegelijkertijd moesten we daarom ook om elkaar lachen. Henk en ik zoeken elkaar nog altijd op. Onze band is altijd oersterk gebleven. Ik had mijn diensttijd niet willen missen. Ik ben voorstander van herinvoering van een (sociale) dienstplicht. Want ik gun iedereen die kans om persoonlijk te kunnen groeien, om normen en waarden bij te leren en vooral om vriendschappen voor het leven op te doen.

- Ronald Blom (Bergen op Zoom)

1 april

Vanwege ‘broederdienst’, ben ik nooit in militaire dienst geweest. Ik werd wél opgeroepen voor de BB (Bescherming Bevolking). Dat was voor Nederland wel belangrijk. Als er bijvoorbeeld ergens een atoombom zou vallen, dan moest ik dat probleem oplossen. Ik volgde avondcursussen in Roosendaal, in uniform. Dat was verplicht. Het kruis van mijn broek hing te laag, maar de ‘gouden’ balken op mijn schouders maakten veel goed.

Eén bijzonder voorval uit die tijd zal ik nooit vergeten. Na afloop van een avondcursus (31 maart 1972) ging ik nog een potje kaarten in een café. Mijn kaartvrinden zaten al op mij te wachten. Ik schoof aan, en het kaarten kon beginnen.

Quote Ik schaamde me dood. Ik heb Marianne bedankt voor haar leuke grap en ben toen weer terugge­gaan naar het café om het verhaal aan mijn kaartmaten te vertellen.

Klokslag middernacht ging de telefoon. Iedereen schrok. De uitbater nam op en riep: ‘Paul, voor jou, je vrouw Marianne’. Ze klonk paniekerig en vroeg of ik direct naar huis wilde komen. Er was thuis een ruit ingegooid. Ik liet in paniek alles en iedereen achter, en reed (met een paar biertjes op) snel naar huis. Onderweg kwam ik toevallig een politiewagen tegen. Die haalde ik in en vroeg aan de agenten of ze mij wilden volgen.

Er was bij mij thuis wat ergs gebeurd. De agenten aarzelden geen moment en volgden mij. (Waarschijnlijk onder de indruk van mijn gouden balken). Thuis aangekomen zette ik mijn auto midden op straat stil en liep direct naar de voordeur. Vreemd, alles was donker in huis. Opeens viel mijn oog op een groot stuk papier achter het raam. Daarop stond: ‘Ha, ha, 1 april'.

De agenten keken elkaar verbaasd aan, haalden hun schouders op en zeiden: ,,Nou, ze zijn er vroeg bij dit jaar” en reden daarna chagrijnig weg. Ik schaamde me dood. Ik heb Marianne bedankt voor haar leuke grap en ben toen weer teruggegaan naar het café om het verhaal aan mijn kaartmaten te vertellen. Ze lachten zich rot, en we gingen weer verder met kaarten. Iemand vroeg: ‘Wat is er troef?’ Ik zei: ‘Ruiten’.

- Paul Asselbergs (Bergen op Zoom)

Toptijd

Mijn tijd als dienstplichtig militaire bij de Koninklijke Luchtmacht was in 1 woord Ttop! Mijn militaire opleiding heb ik gehad op de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS) in Nijmegen.

We sliepen met acht man op een kamer, vier bedden aan de ene en vier bedden op een rij aan de andere kant van de kamer. Kast naast je bed voor al je persoonlijke spullen en uiteraard aan de binnenkant van je kast een foto van je vriendin.

Het plezier begon al ‘s morgens vroeg, als de wekker afging om 5.30 uur. We hadden met z’n achten geld in de pot gedaan waarmee we een telvisie en videospeler hadden gehuurd op de kazerne. Het was steevast Harm uit Staphorst die ‘s morgens als eerste de televisie en video op play drukte om de erotische film verder af te spelen waar deze de avond ervoor gestopt was.

Quote Stoere verhalen en vooral veel onderbroe­ken­lol

Volledig scherm Gerard van der Horst tijdens diensttijd in 1990. © Privéfoto De velddiensten begonnen met een mars van 10 kilometer met volle bepakking. Aangekomen op de oefenterreinen Heumensoord waren we de hele dag bezig, de ene dag naar de schietbaan, de andere dag stormbaan, de omgeving verdedigen tegen een ‘onzichtbare vijand'. Stoere verhalen en vooral veel onderbroekenlol.



Na mijn algemene militaire opleiding op de LIMOS naar het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst Korperaal van Oudheusdenkazerne (Hollandse Rading) om opgeleid te worden tot hospik. Dit was vrij relaxed.



Leren om wonden te verzorgen, vaccinaties geven, bloed prikken en vooral veel sporten en naar het zwembad in Hilversum. Op donderdagavond met een aantal gasten uitgaan in Amsterdam en s’nachts terug, over het hek klimmen – de kazerne ging om 23.0 uur op slot – een paar uurtjes slapen en de vrijdag met een kater de dag proberen door te komen.

Na twee maanden naar de vliegbasis Gilze-Rijen als hospik. Dit was ook een geweldige tijd, wel een tikkie saaier dan tijdens de opleiding.

Quote Het was steevast Harm uit Staphorst die 's morgens als eerste de televisie en video op play drukte om de erotische film verder af te spelen waar deze de avond ervoor gestopt was

De vriendschappen in de opleidingsperiode waren oppervlakkig, maar wel ontzettend leuk. Het saamhorigheidsgevoel was super. Ik heb nog lang contact gehouden met een aantal gasten. Inmiddels de adressen niet meer in beeld en via Facebook is het me jammer genoeg niet gelukt om opnieuw contact te maken.

Ik vertel er nog steeds graag over. Het mag van mij zeker opnieuw ingevoerd worden. Ik had het absoluut niet willen missen!

- Gerard van der Horst (Fijnaart)

Zeeuws-Vlaanderen

Ik was van lichting 1974/2 in Ermelo en zat bij de Stoottroepen. In parate tijd gingen we elke ochtend sporten in plaats van klaverjassen.

In Zeeuws-Vlaanderen gingen we twee weken lang vrijwillig boeren helpen met de oogst van aardappelen, bieten en uien. Hun akkers stonden blank van de regen. Het was een mooie tijd, waarin we onze diensttijd nuttig konden besteden om anderen te helpen. We sliepen in een oud ziekenhuis in Terneuzen. Een maand later nogmaals twee weken, maar dan verplicht met de hele compagnie.

Quote We waren geinstru­eerd volgens militair protocol en indien nodig met scherp te schieten, na een schot in de lucht en waarschu­wen van de ‘vijand’

Door een dreiging van het koninklijk huis in 1975 liepen we met kleine pelotons in het centrum van Apeldoorn met onze Uzi inclusief circa 150 scherpe patronen patrouille. Het doel was om dreigingen van terroristen te stoppen. We waren geinstrueerd volgens militair protocol en indien nodig met scherp te schieten, na een schot in de lucht en waarschuwen van de “vijand”.

Als ik hier nu aan terug denk, besef ik nu dat we eigenlijk snotneuzen waren die zonder doeltreffende opleiding rondliepen met alle risico’s van dien. Je voelde wel de saamhorigheid en bereidheid elkaar te steunen, het wij tegen zij gevoel.

- Bas Verheij (Rijen)

Volledig scherm Marinier Ad Kommers (m) op Curaçao bij het 1e Infanteriepeloton. © Privéfoto

Ik moest in dienst van september 1959 tot en met juni 1961 en zat bij de mariniers. Het begon met een opleiding van 4 maanden in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Daarna gingen we voor een periode van 16 maanden naar de tropen van Curaçao.

We kwamen daar als broekjes en jonge honden die nog in het gareel gebracht moesten worden. Dat gebeurde door onze padre familias, onze pelotonscommandant Dolf Swenker, wat later resulteerde in het 1Ste inf. Peleton de Dolf Swenker Boys. Hij bracht ons de tools bij waar we later in ons verdere leven veel profijt van hebben onder vonden. De meeste hebben dank zei het korps een switch kunnen maken naar een ander beroep.

Quote We gingen er als broekies in en kwamen er als volwasse­nen uit

En de saamhorigheid en de kameraadschap dat blijkt wel uit onze eigen reünie club die ik oprichtte na mijn arbeidzame leven in 2000 en nu al ruim 20 jaar bestaat. Onze voormalige pelotonscommandant, nu b.d. Luitenant Kolonel Dolf Swenker, meldde zich als eerste aan.

Nu, als 80-jarige, komen we nog ieder jaar met elkaar samen. Wij zijn al jaren van mening dat de dienstplicht nooit afgeschaft had mogen worden. We gingen er als broekies in en kwamen er als volwassenen uit.

- Ad Kommers (Etten-Leur)

Wielrennen

Ik was dienstplichtig in 90/91 op de Wilhelnina Kazerne in Ossendrecht. Daar leerde ik Alwin de Bont kennen, destijds een behoorlijke amateurwielrenner (nu directeur van De Bont Electrotechniek).

Hij kwam altijd vanuit Hoeven op de fiets naar de kazerne. In de zomer van 1991 was er een wielerronde in Ossendrecht. Alwin deed natuurlijk mee. Terwijl hij naar het parcours fietste, heb ik op de kazerne geld ingezameld als aanmoedigingspremie.

Voorwaarde om de premie te krijgen was, dat hij de race uit zou rijden. Wat bleek, hij was al voor de race gevallen, onderweg naar het parcours. Hij wilde na een paar rondjes afstappen. Maar toen kwam de oproep van de premie. Heeft hij de koers toch uitgereden met veel pijn. Wisten wij niet. Wij ondertussen lekker bieren langs het parcours en hem maar aanmoedigen.

De premie werd geïncasseerd en de volgende dag heeft hij iedereen getrakteerd op gebak. En zo kunnen Alwin en ik nog veel meer verhalen vertellen over onze diensttijd. Veel gelachen!

- Dennis Reubens (Heerle)

Geen lang leve de lol

Mijn herinnering aan de dienstplicht is er niet een van leve de lol. Je komt van een warm gezinsnest in een schreeuwerige machowereld waar stoer zijn de enige gedragsregel is.

Natuurlijk is het voor velen (ook voor mij) goed om het een en ander te leren, maar dat daar gelaten. De rode draad voor mij persoonlijk was het zogenaamde Vredeling-huwelijk”

Als je tijdens je dienstplicht trouwde kreeg je niet alleen meer soldij, maar in mijn geval mocht ik ook elke dag naar huis. Mijn wat oudere partner zag dit wel zitten dus ook voor mij was dit een prima regeling - al was ik veel te jong en onervaren voor zo’n stap. Dat bleek al snel en na 15 maanden strandde het huwelijk.

Natuurlijk ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt, maar de Vredeling-regeling had ook bij veel andere maten het zelfde effect. Met dit verhaal wil ik ook de keerzijde van die mooi diensttijd belichten

- Ad Mols

Bange Sovjets

In 1970 werd ik opgeroepen om mij te melden voor een medische keuring die zou moeten leiden tot inlijving binnen een groep min of meer gelijkgezinden, die door een aantal mafkezen aangevoerd zou worden om die vermaledijde horden uit het oosten tegen te houden. Ik werd geschikt bevonden en mocht mij melden in Blerick in de buurt van Venlo voor een uitgebreide kennismaking en wat zij daar noemden ;’eerste oefening’.

Na zes weken waren die beroeps zó tevreden over mij, dat ik verderop mocht naar de De Majoor De Ruyter Van Steveninck kazerne in Oirschot als stafchauffer binnen een pantser-infantriebrigade. Wij hebben daar als dienstplichtigen, die het voorrecht hadden eventueel hun leven te mogen geven geven voor het Vaderland, goed werk verricht, want die Russen zijn nooit gekomen. Bang als zij waren voor ons!

Om even op de medische kant van die club terug te komen: ik had de pech om mijn dijbeen tijdens de diensttijd te breken. Gelukkig was daar een geneeskundige die zonder nader onderzoek besloot dat een ferme massage van het betreffende been de zaak wel weer in orde zou brengen. Later wisten zij niet hoe snel dat zij van mij af moesten komen, bang als zij waren voor blijvende schade aan mijn been en eventuele schadeclaims van mijn kant.

Vroegtijdig ‘groot verlof’ was het gevolg. Sukkels.

- Jan van der Zanden (Oosterhout)

50 jaar vriendschap

Volledig scherm De herinneringen van Cor de Jong aan diensttijd. © Privéfoto

Op 13 januari 1970 werd ik verzocht mij te melden op de Frederik Hendrikkazerne te Blerick (Venlo), Daar kreeg ik de militaire basisopleiding en heb er een militair rijbewijs gehaald.

Twee maanden later werd ik overgeplaatst naar de Generaal Majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Hier heb ik vrienden voor het leven leren kennen waar ik nu na 51 jaar nog jaarlijks contact heb.

Op 24 september 2020 hebben wij op de kazerne te Oirschot ons jubileum 50-jarige vriendschap gevierd.

Natuurlijk heb ik vele foto’s en herinneringen aan die tijd we werden zelfs op oefening naar La Courtine en Duitsland gestuurd.

- Cor de Jong

Supervuile wapens

Ik was in 1970 wapenhersteller bij de Technische Dienst op de 103 TD herstelcompagnie in Nw Millingen. Wij repareerden met een team van 5 man wapens en gingen ook regelmatig bij andere kazernes op wapeninspectie. We controleerden of de wapens goed werkten, maar ook of ze goed schoon werden gehouden.

Van dat laatste maakten we ook een overzicht. We waren op bezoek bij een kazerne waarvan de soldaten 5 weken in Duitsland hadden gezeten en dus niet thuis waren geweest. Vlak voordat de manschappen naar huis mochten kregen ze van mijn team wapen-inspectie. Mijn collega’s waren behoorlijk fanatiek en schreven ieder zandkorreltje op.

Ik rapporteerde alleen de supervuile wapens waarvan duidelijk was dat er niets aan gedaan was. In mijn herinnering was er maar één. Als een wapen een klein beetje vies was pakte ik de pompstok die naast me lag en maakte de loop van het geweer schoon.

Mijn collega’s deden dat dus niet en alles werd gemeld. Het gevolg was dat een grote groep soldaten opnieuw een weekend binnen moesten zitten vanwege het overijverige gedrag van mijn collega’s.

- Bert van Gerven (Breda)

Eenzaam

Volledig scherm Jaap ten Cate als onderdeel van het 41e Herstelcompagnie 42 pabrig BLJ. Lichting 83-6 © Privéfoto

Ik was 19 jaar toen ik dienstplichtig militair was en gelegerd in Seedorf [West-Duitsland] als hersteller precisie-instrumenten 41 Herstelcompagnie 42 pabrig BLJ., Lichting 83-6.

Mijn diensttijd ervoer ik heel dubbel: aan de ene kant heel indrukwekkend, als een ‘jongensboek” maar ook eenzaam.

Wachtlopen en marcheren vond ik in die tijd heel mooi, ik voelde me echt een held. Echter op zaterdagochtend hadden we sport en ik droeg mijn hardloopschoenen onder mijn arm. De kapitein sommeerde mij vervolgens de schoenen achter het peloton neer te leggen.

Na het ochtend-appel gaf hij de order Geef acht, links om! Waardoor ik vooraan Bevel Links recht links rechts maar ik dacht alleen aan mijn schoenen en ging ze even snel pakken. Dat gebeurde nadat ik geprobeerd had contact te leggen met de kapitein, maar als je in de houding staat mag er niet gesproken worden.

Het hele peloton liep achter mij aan als waren het ‘ganzen’. Het was als een scene uit de film ‘Strips’ die we tijdens een avond hadden zitten kijken, inclusief de bewuste kapitein. Hij kom zijn lachen niet inhouden en riep: ‘Dat egeburt alleen in een film'.

- Jaap ten Cate (Breda)

Doorzettingsvermogen

Ik heb een geweldige dienstplicht gehad en zat bij de laatste lichtingen dienstplichtigen in 1993. Trefwoorden: doorzettingsvermogen en discipline. Kameraden door dik en dun.

Ik heb mijn vooropleiding gedaan in Blerick 6 weken en daarna in ben ik gelegerd geweest in Seedorf (West-Duitsland). Als terreinwagenchauffeur zat ik bij de 41ee brigade pantsergenie.

Ik vind ook dat er een soort van dienstplicht terug moet komen. Als iemand 18 jaar wordt, dan gelijk een jaar maatschappelijke dienstplicht.

De ouders geen zeegeschiedenis meer en de gezagsdragers streng maar rechtvaardig. Volgens mij zou dat veel ellende kunnen voorkomen.

- Bas kelders (Terheijden)