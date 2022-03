Een beroep op noodweer? De vlieger gaat niet altijd op

In krimpende regio zijn alle rectoren tevreden, ook als aantal brugklas­sers zakt

LAND VAN CUIJK/GENNEP - Het Elzendaalcollege levert in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg het grootste aantal nieuwe brugklassers in vergeleken met vorig schooljaar. Zowel in Gennep als Boxmeer gaat de school er behoorlijk op achteruit met 21 en 39 minder aanmeldingen.

13:02