Een avond met Grunberg of met S10, deze tips mag je niet missen

Volledig scherm S10 behaalde de elfde plaats op het Eurovisie Songfestival © ANP

S10 in 013

Na het Eurovisie Songfestival in Turijn is Tilburg aan de beurt. S10 zingt in 013 over haar zoektocht naar geborgenheid, het vluchten voor demonen en er willen zijn voor anderen. En natuurlijk komt De diepte ook voorbij. Met haar gevoelige liedjes wordt ook wel de kroonprinses van de Nederlands hiphop genoemd.

3 juni Poppodium 013

Volledig scherm Arnon Grunberg © Brunopress

Een avond met Grunberg

Schrijver Arnon Grunberg komt naar de Verkadefabriek ter gelegenheid van de vertoning van The Saint of the Impossible. Een film gebaseerd op het boekenweekgeschenk dat Grunberg in 1998 schreef: De Heilige Antonio. Filmkenner Coen Haver zorgt voor een inleiding en interviewt na de film Grunberg. Ook het publiek mag vragen stellen aan de auteur.

25 mei Verkadefabriek

Volledig scherm Sabrina Starke © Alma Haser

Opwarmen met Sabrina Starke

Als opwarmertje voor festival Better Get Hit dat in september plaatsvindt, staan Sabrina Starke, Richville en Pxrple Jazz in Paradox. Soulzangeres Sabrina Starke stond sinds haar muzikale doorbraak in de charts en won meerdere Edisons. Nieuwkomer in de neo-soul en R&B is Pxrple Jazz. Deze vocaliste gaat uit van women’s empowerment en imponeerde al met haar debuutsingel Save Me.

21 mei Paradox

Volledig scherm ‘Ode aan de Qin Shuan soldaten’ is van Hanneke Piederiet. © B. Geldhof

Vijf op reis

Vijf bevriende kunstenaars die allen in de Hoeksche Waard wonen, reizen langs verschillende expositieruimtes. Eerder waren ze in Den Haag, nu is Zaltbommel aan de beurt. Zo brengen ze hun beeldend werk steeds bij een nieuw publiek. Een van de exposanten is Ingrid van den Oord heeft haar wortels in de Bommelerwaard. Ze werkt graag met hout.

Vanaf mei Markttwee

Volledig scherm Harm Kolen uit Goirle als gastsolist bij jazzconcert Paul van Kemenade. © Jan van Besouw

Goirlese Harm Kolen als gastsolist bij jazzconcert

Altsaxofonist, componist en producer Paul van Kemenade treedt op met twee ensembles en met als speciale gastsolist Harm Kolen uit Goirle. Toen Harm als vijfjarig jongetje de klank van de viool ontdekte, probeerde hij deze te combineren met verschillende muziekstijlen. Van jazz, klassiek tot pop en wereldmuziek, niets is te gek. Dat laat hij allemaal horen in zijn woonplaats.

28 mei Jan van Besouw