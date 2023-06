DWSH viert promotie op de platte kar, Volharding valt in blessuretijd om, SSS’18 verslaat Excellent

DWSH’18 heeft het geflikt. Een jaar na het penaltydrama tegen VV Sambeek slaagde de voetbalclub uit Sint Hubert en Wilbertoord er zondag wel in om de nacompetitiefinale voor een plek in de vierde klasse te winnen.

De manschappen van trainer Koen van Berlicum deden dat ook nog eens op grootse wijze: in Venhorst werd Olympia Boys met 6-1 verslagen onder toeziend oog van wel vijfhonderd toeschouwers. Sven Kuijpers en Math van der Straaten troffen beiden twee keer doel, Teun Jilesen opende de score en Siem Lubach zorgde voor het slotakkoord. ,,Dit is zo lekker zeg”, jubelde Koen van Berlicum na een vreugdevolle veldbestorming van fans van DWSH.

De trainer kon zijn geluk niet op. ,,Eindelijk gaan we naar de vierde klasse en dat is zo verdiend. De dreun die we vorig jaar in de nacompetitie kregen, heeft voor motivatie gezorgd. We wilden zo graag weg uit deze competitie. De vierde klasse kunnen de jongens aan. Ik hoop dat we dan ook de derby tegen Juliana Mill en SES kunnen gaan spelen, maar dat ligt natuurlijk aan de KNVB.”

Van Berlicum wilde zich nog niet druk maken om de indeling van de nieuwe competities. Die had wat anders aan zijn hoofd. ,,We gaan zo de platte kar op. Van Wilbertoord naar Sint Hubert en weer terug. Daarna ga ik naar huis. Even wat sterke drank halen, in de kantine hebben we alleen bier. Dat drink ik niet, alleen die zoete meuk. Ik ben morgen vrij, de meesten gelukkig. Zo kunnen we met het team nog een dag de promotie vieren.”

Bart Derks kende bij DWSH een schitterend afscheid. ,,Hij is het hele seizoen geblesseerd geweest aan zijn schouder”, legde Van Berlicum uit. ,,Maar hij is jarenlang een belangrijke speler geweest. Ik heb hem nog tien minuten kunnen inzetten. Dit was gewoon het perfecte scenario.”

Volledig scherm De promotieploeg van DWSH'18. © DWSH'18

NACOMPETITIE VIERDE DIVISIE/EERSTE KLASSE

Volharding kan promotie naar de vierde divisie vergeten. De voetbalclub uit Vierlingsbeek ging zondag in de halve finale van nacompetitie ten onder tegen NEO. Jasper Scholten scoorde in de 96ste (!) minuut de 0-1.

Volharding, dat tweede was geëindigd in de eerste klasse C, kreeg het deksel op de neus. De roodbroeken misten in de eerste helft meerdere kansen. Zo was Vincent Buijssen al na achttien seconden dicht bij de openingstreffer, krulde Tim Martens een kwartiertje later de bal net naast en trof Teun Jakobs de lat.