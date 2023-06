Dwars door de Peelstreek komt een kilometerslange snelweg voor kabels en dat gaan de inwoners merken

‘Gestel wil vrijen, maar niet samenwonen’, nieuwe discussie over toekomst Boxtel

BOXTEL - Zelfstandig verder gaan, fuseren met Sint-Michielsgestel, fuseren met Best en Oirschot of alles gewoon laten zoals het is? De politieke partij Balans in Boxtel wil dat er toch weer gekeken wordt naar de toekomst van het dorp. ,,Gestel wil wel een beetje vrijen, maar niet definitief samenwonen.”