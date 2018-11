Duurzamer (en dus goedkoper) wonen? Ook deze kleine stappen helpen

Vijf tipsBRABANT - Het wordt kouder en kouder en dus schiet de energierekening omhoog. Een mooi moment om eens te kijken of we onze woning niet wat duurzamer (en dus goedkoper) kunnen maken, ook al zijn de prijzen voor het meest duurzame huis van Nederland en van Brabant dit jaar al vergeven. Zonnepanelen, tocht-strips en isoleren: dat kennen we inmiddels wel. Vijf slimmigheidjes schelen echter ook een hoop.

Knutselen met radiatorfolie

Je haalt het zo bij de bouwmarkt en je hebt er enorm veel profijt van. Als je radiatorfolie op je muur plakt, aan de achterkant van je verwarming, blijft de warmte veel beter binnen. Is nog lekker ook.

Een lucht/water warmtepomp

Oké, deze kost je wel wat. Maar dan begin je ook meteen goed. Met een lucht/water warmtepomp zet je buitenlucht om in warm water. Dat kun je gebruiken voor je sanitair of voor de verwarming. Het werkt eigenlijk als een omgekeerde koelkast. De buitenlucht wordt gekoeld en de warmte die daarbij vrijkomt wordt naar binnen gebracht. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele verwarmingsketel. Zo maak je gebruik van aardgas of stookolie overbodig.

Koop een nieuwe televisie

Of zet hem op je verlanglijstje voor de feestdagen. Nieuwe televisies zijn zuiniger. Op jaarbasis is een nieuwe televisie vaak al enkele tientjes goedkoper dan een exemplaar van een aantal jaar oud. Dus waar wacht je op?

Bamboe servies

Bekertjes, bestek of borden van materiaal als bamboe zijn mooi en ook nog eens erg milieuvriendelijk. Door materialen uit natuurbronnen te gebruiken, leef je al snel veel duurzamer. Serveer je kerstdiner over een maand dus eens op bamboe (oké, hout kan ook). Uitgegeten? Bewaar je diner om voedselverspilling te voorkomen. Uiteraard niet in een wegwerpbakje.

De duurzame deurbel

Energie besparen door je vrienden uit te nodigen! De bel zet de duwkracht van de vinger op in energie. Denk aan het concept van een knijpkat. Je bezoekje produceert dus zelf de energie die nodig is om de bel te laten klinken. De ontvanger van een goede duurzame deurbel kun je overal in je huis neerleggen. Ter illustratie: de ontvanger van een exemplaar van Solarshop verbruikt slechts 7 kWh stroom per jaar, ruim 66 procent minder dan een normale elektrische deurbel. Dat bespaart je per jaar bijna een tientje.