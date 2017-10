Dutch Design Week is kassa

Iets dat de organisatie dit jaar uitvoerig laat onderzoeken. Onderzoeksbureau Dynamic Concepts moet dan bevestigen wat ze bij de Dutch Design Foundation eigenlijk allang weten. De DDW is kassa voor de stad.

Meer dan het snelle geld

En die kassa rinkelt natuurlijk volop tijdens de week zelf. Volle hotels tegen hoge kamerprijzen, drukte in de horeca en een volle binnenstad met bezoekers die een bezoekje aan de DDW combineren met een middagje winkelen. Maar de DDW levert veel meer op dan het snelle geld. ,,Deelnemers aan de week halen hier soms opdrachten binnen voor de rest van het jaar. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om te doen is", vertelt directeur Martijn Paulen. ,,Uit eerder onderzoek is bovendien gebleken dat veel bezoekers van buiten Eindhoven later nog een keer terugkomen. En dan nemen ze familie of vrienden mee."

Peter Kentie is directeur van marketingorganisatie Eindhoven 365 en lid van de adviesraad van de DDW. ,,Als stad hebben we jaren geleden duidelijk gekozen. Design, technologie en kennis zijn de pijlers waarmee we ons profileren. En de DDW is hét uithangbord waarmee we ons internationaal op de kaart zetten als designstad. Ook hier geldt dat de durf om te kiezen loont. Jaren geleden zijn we de DDW gaan profileren als hét designevenement dat gaat over de ontwikkeling en het proces van design. Geen showroom met eindproducten zoals bijvoorbeeld Milaan. In Eindhoven draait het om de weg er naar toe. Een kijkje in de ateliers en ontmoetingen met de makers. We willen het verhaal vertellen dat de Dutch Design Week niet toevallig in Eindhoven is maar dat de stad met design een rijke historie heeft. Het zit in onze wortels."

Bezoekers

De cijfers bewijzen het gelijk van Kentie en Paulen. In tien jaar tijd groeide het aantal bezoekers van 50.000 in 2007 naar bijna 300.000 tijdens de laatste editie. Toch is Kentie de eerste om bezoekerscijfers te nuanceren. ,,Glow bijvoorbeeld, is nog veel sneller gegroeid. Vorig jaar 740.00 bezoekers. Maar wat zegt dat? Het is vooral een getal dat door de media gebruikt wordt. Zijn het er 10.000 meer dan is een evenement een succes. Tienduizend minder en het is een flop. Dat is veel te makkelijk. Glow trekt veel meer bezoekers maar ik weet zeker dat de impact van de DDW groter is. Simpelweg omdat je ieder jaar een nieuw verhaal te vertellen hebt. Glow is in de basis iedere editie hetzelfde en iedereen met een budget kan het organiseren. Die grote kunstwerken van Da Cagna. Prachtig maar ze komen gewoon uit een brochure. Afgezien van het experimentele Glow Next is er eigenlijk geen groter verhaal. Dat maakt het evenement overigens niet minder belangrijk. Vooral voor de stad zelf. Een avondje Glow is een begrip geworden en voor de horeca een hoogtepunt van het jaar."

Maar daar blijft het volgens Kentie wel bij. ,,Kijk je naar de media-aandacht, die is vrij beperkt. Waarmee verleidt je gezaghebbende media nog om te komen. De eerste vraag die ze stellen is; wat is er dit jaar anders?"

Designstad als evenement

Nee dan de DDW. Al lang geen evenement meer in een designstad maar een designstad als evenement. ,,Internationaal horen we tot de top drie van alle designevenementen wereldwijd", vertelt Paulen. ,,Milaan is de nummer één maar daarna komen wij." Iets dat volgens Kentie tot uiting komt in de enorme media-aandacht. ,,In 2007 hadden we vijftig accreditaties. Dit jaar gaan we over de 800. Ook het gewicht van de aandacht neemt toe. Kijk naar Wallpaper, het belangrijkste design- en lifestylemagazine ter wereld. De eerste keer kwam hun stagiaire maar dit jaar komt de hoofdredacteur zelf. We hebben recent onderzoek laten doen naar de mediawaarde van alle publicaties waarin een link gelegd wordt tussen Eindhoven en design. Als je dezelfde aandacht als advertenties had moeten inkopen had je dat 28 miljoen gekost."

Met het onderzoek dat Dynamic Concepts dit jaar gaat doen hopen Kentie en Paulen een compleet beeld van de waarde van de DDW te krijgen. Mediawaarde, uitgaven in de stad, opdrachten voor deelnemers en werk voor standbouwers bijvoorbeeld. ,,In 2013 hebben we voor het laatst een kleiner onderzoek gedaan, vooral naar de bestedingen van bezoekers. Destijds zag je al verschillen tussen bezoekers uit de regio (gemiddeld 50 euro) en bezoekers uit de rest van Nederland en het buitenland. Exclusief hotelkamer gaven die 76 euro uit in de stad. Er is een hele keten die daar van profiteert. Als het druk is in de horeca, hebben toeleveranciers het ook druk. Ik heb wel eens iemand van groothandel Hanos gesproken. Voor hen is het de beste week op de feestdagen na."