Duizenden nieuwe laadpalen in Brabant: 'We moeten voor de vraag uit plaatsen’

Na drie jaar eindelijk die ene hoofdprijs voor Push: ‘Vandaag stonden we er als een team’

Eindelijk is de hoofdprijs binnen voor de hockeysters van Push. Na twee onderbroken coronaseizoenen konden de vrouwen van de Bredase club eindelijk de titel in de overgangsklasse bijschrijven. ,,Ik ben trots dat het met deze mooie club is gelukt.”

1 mei