Duizenden jonge bomen moeten weg, en de natuur profiteert daar ook nog eens van

Horeca krijgt kritiek op nieuwe statiegeld­be­ker en bierprijs: ‘Dit is gewoon graaien’

DEN BOSCH - Nog voor de eerste slok is er al veel kritiek op de vernieuwde statiegeldbekers die Bossche horeca ondernemers gebruiken tijdens carnaval. ,,Veel mensen staan er niet bij stil waarom hiervoor is gekozen en hoe de bierprijs is samengesteld.”

6:00