Duizenden euro's aan boetes voor bellen achter het stuur: hoe zit het in jouw gemeente?

Het afgelopen jaar zijn er voor duizenden euro's aan boetes voor het telefoongebruik achter het stuur uitgedeeld in Brabant. Sterker nog, in bijna heel Brabant nemen het aantal bekeuringen toe. Hoe zit het in jouw gemeente?

Breda staat met 1246 boetes op de tweede plek in Brabant. Dat betekent dat er in Breda ruim 284.000 euro aan boetegeld is geïnd. Opvallend is de toename in Bergen op Zoom. Daar werden slechts 17 bekeuringen meer uitgegeven dan in 2016. De gemeente staat met 407 bonnen op een zevende plaats.

Sterke afname

In de gemeente Drimmelen nam het aantal bekeuringen juist af. Daar gingen ze van 171 boetes in 2016 naar 96 vorig jaar. Daardoor was het totaalbedrag 'slechts' 22.000 euro.

Meeste en minste

Nergens in Brabant werden er het afgelopen jaar zoveel boetes uitgedeeld voor telefoongebruik in de auto als in Tilburg. Er werden in totaal 1.503 bonnen uitgedeeld, goed voor bijna 340.000 euro. Dat komt neer op 146 bekeuringen per 100 kilometer weg in de gemeente. De minste boetes werden uitgedeeld in Boekel: daar werden slechts vijf mensen betrapt met hun telefoon achter het stuur.