Duikschooleigenaar Rianne (55) ziet 'zwaarste storm in 50 jaar' op haar af komen

De wind wordt in de loop van de dag waarschijnlijk nog veel erger voor Rianne. Er worden windsnelheden boven de 130 kilometer per uur verwacht. In sommige kustgebieden staat het leger met zandzakken paraat voor het geval er overstromingen ontstaan. Ook wordt rekening gehouden met stroomstoringen.



Zelf staat Rianne ook paraat om in te grijpen als dat nodig is. ,,We zijn toegewezen als reddingsbrigade om mensen in moeilijkheden te redden", zegt ze. ,,Als we een oproep krijgen, dan komen we in actie. We kunnen de Ieren niet aan hun lot overlaten. Er wonen in Baltimore veel oudere mensen. Sommigen van hen zitten met angst thuis.”