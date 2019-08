Drukte op A58 richting Zeeland

Van het land Schuldge­voel

9:30 Ik denk erover om op vakantie te gaan. Mét het vliegtuig! Een aantal jaar geleden zou ik daar geen twee keer over hebben nagedacht. Maar omdat vliegen zo ongelofelijk slecht is voor het milieu, heb ik daar tegenwoordig toch een schuldgevoel bij. En dat schuldgevoel heb ik steeds vaker. Als ik een plastic tasje nodig heb voor mijn aankopen bij de supermarkt bijvoorbeeld. Of als ik een pot chocopasta met palmolie uit Maleisië koop (al is het van ‘duurzame plantages’). Zelfs bij een stuk watermeloen. En dan heb ik het nog niet over de aanschaf van nieuwe kleren die ergens door overwerkte mensen in Bangladesh gemaakt worden.