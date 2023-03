Drukte bij hondenpensions: ‘Mensen maken al een afspraak voordat ze hun puppy hebben’

Theaterma­ker Ruth Bruyneel wint met DEVICKY. stimule­rings­prijs De Troffel

Ruth Bruyneel (36) uit Antwerpen ontving deze week De Troffel, de jaarlijkse stimuleringsprijs van Festival Cement in Den Bosch. 7500 euro voor het beste concept voor een theatervoorstelling, performance of tekst van een beginnend maker. De titel: DEVICKY. (wax the pain away).