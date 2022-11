Drukste ochtendspits van het jaar met 350 km file in Brabant: ‘Jullie wegen zijn niet berekend op topdrukte’

Het is erg druk op de weg vanwege de regen en ongelukken. Met 940 kilometer file is het officieel de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat denkt dat het de hele dag druk op de weg zal blijven en adviseert mensen, indien mogelijk, thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan.

In Brabant staat er zo'n 350 kilometer file. Dat is een flink aandeel van het totaal aan files in het land. ,,Juist in die provincie is het erg druk”, vertelt Wijnand Zwaan van de ANWB. ,,Van alle files die in het zuiden van het land staan, staat 95 procent in Brabant.”

Dat komt onder meer komt door ongelukken, maar ook doordat verkeer veel afstand houdt tijdens de regenbuien. ,,Dat is veiliger rijden. Maar op wegen met twee rijstroken, zoals de A58, rijgen de files aaneen.” In Brabant is de verkeersdrukte vaak groot.

,,Dat komt doordat het een transitprovincie is, met veel zakelijk verkeer. Veel snelwegen, zoals de A58, zijn niet berekend op de drukte. Het is een grote weg met slechts twee rijstroken. Kijk naar Amsterdam, daar zijn wegen verbreed en staan veel minder files.”

files op de A58 bij afslag Tilburg-Goirle.

Record

Het vorige ochtendspitsrecord was op dinsdag 27 september, toen stond er 925 kilometer file. Het lijkt erop dat ook in de avondspits regenbuien over Nederland zullen trekken. ,,Het regent en waait flink. Daardoor zijn alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk”, aldus de ANWB. Ook veel ongelukken zorgen voor langere files.

Op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Werkendam met twee auto’s. Dat levert een vertraging op van anderhalf uur. Ook op de A8 bij knooppunt Coenplein richting Amsterdam is vertraging door een ongeluk, een auto belandde daar achterstevoren op de vangrail door een ongeval met een vrachtwagen. Op de A2 bij Zaltbommel richting Utrecht staat ook een file van ruim een uur. Ook is het vanmorgen al vroeg filerijden op de A16 bij Rotterdam en op de A27 voor Gorinchem.

Drukste avondspits

Afgelopen dinsdag was het ook erg druk op de weg. Toen stond er in de avond zelfs meer dan 600 kilometer file op de snelwegen. Begin deze maand werd de drukste avondspits van het jaar gemeten. Op donderdag 3 november stond er op het hoogtepunt ruim 1220 kilometer file op hoofd- en andere wegen.