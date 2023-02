Drukke carnavalsavond en -nacht in Catharina Ziekenhuis: ‘Veel alcoholvergiftigingen’

Optocht Ravenstein: geen grote wagens, maar wel veel brandweer­vrou­wen en -mannen in spé

RAVENSTEIN - De optochten van het Schottelzakkenrijk (Kernen Over D’n Dam) en Pomperstad (Ravenstein) hebben al heel veel jaren een goede relatie. Op zaterdag trekt de optocht door Deursen en zondag is vrijwel dezelfde optocht te bewonderen in Ravenstein.