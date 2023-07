Drugsverdachte Oudheusden komt op vrije voeten, ’vooral bezig met medische hasj’

Festijn in Goirle had heel wat voeten in de aarde, maar alle vierdui­zend kaartjes van ‘Karwei in Concert’ zijn verkocht

GOIRLE - Goirle maakt zaterdag kennis met Karwei in Concert. Het festijn waarvan de vierduizend kaartjes uitverkocht zijn, is eenmalig. ,,Het is een bedankje voor onze klanten”, zegt Ronald Vromans, eigenaar van de jubilerende bouwmarkt.