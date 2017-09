'Drugspostkantoor' in Boxtel gaat half jaar op slot

Tijdens de nachtelijke inval werden op 9 augustus drie mensen aangehouden. Later leidde het onderzoek nog eens tot de arrestatie van twee broers in een woning aan de Breukelsestraat, waar ook xtc-pillen en cocaïne werden gevonden. ,,Het duurde even voordat ik kon overgaan tot sluiten omdat niet duidelijk was welke drugs waren aangetroffen", aldus Buijs. Die met onder meer politie, landelijke diensten en officier van justitie in gesprek wil om te kijken hoe tot betere samenwerking te komen. ,,Zodat we ook eerder maatregelen kunnen treffen."