Drugshandelaar uit Prinsenbeek moet 168.000 betalen aan Staat, Osse vader en zoon ontsnappen aan miljoenenclaim OM

video Tuincentra teleurge­steld na persconfe­ren­tie: 'Twee mensen op 10.000 vierkante meter is niks’

24 februari Bas Romme van de Intratuin in Breda had gehoopt dat er meer mogelijk was na de persconferentie. Ze kunnen naar eigen zeggen veel meer mensen kwijt, dan dat de regels voorschrijven: “Twee mensen op 10.000 vierkante meter is niks!”